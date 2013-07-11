Пошуковці знайшли поховання 16 вояків дивізії "Галичина”

Як зазначив у коментарі УНІАН директор підприємства „Доля”, депутат Львівської обласної ради Святослав Шеремета, останки належать 16 воякам дивізії «Галичина», що у складі вермахту брала участь у битві, відомій в історії як «Бродівський котел», у липні 1944-го.

За словами депутата Святослава Шеремети, те що останки належать саме воякам дивізії «Галичина», підтверджують віднайдені в дослідницькому розкопі могили артефакти, зокрема нагороди, рештки тканини від одностроїв, ґудзики, взуття та інші речі. Також про те, що тут покояться вояки дивізії «Галичина» стверджують і старожили села, які були очевидцями того, як односельчани хоронили полеглих на полях в околицях села Гологори.

Довідка УНІАН. КП ЛОР “Доля”— Комунальне підприємство Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортації та політичних репресій.