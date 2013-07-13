Експерт: створення зернового пулу невигідне Україні і практично неможливе

«Це невигідно для України, тому що: частково контроль над зерновим ринком України, у разі створення пулу, переходить до Росії і Казахстану; звинувачення у монополізмі з боку світової спільноти будуть болючіші за політичну вигоду зближення трьох країн; усунення конкуренції з боку приватних трейдерів приведе до погіршення ринкової ситуації (або) до надмірних витрат держави із забезпеченню діяльності такого пулу», - заявив у коментарі УНІАН керівник компанії «ПроАгро» Микола Верницький.

Реалізація проекту, на думку Верницького, неможлива, оскільки робота державного зернового оператора з функцією контролю ринкових цін може бути ефективною лише при наданні йому монопольного становища на ринку.

«У сучасних ринкових, законодавчих та інших умовах України це неможливо. До того ж, Україна не відмовилася остаточно від політики обмеження експорту зерна у періоди, коли є «загроза продовольчій безпеці», і не запропонувала альтернативні варіанти із забезпечення такої безпеки. Водночас, виконання зобов'язань у рамках спільного пулу також може нести у собі загрозу продбезпеці країни», - заявив експерт.

Крім того, він зазначив, що у жодної з трьох країн (Україна, Росія, Казахстан) немає досвіду роботи єдиного державного оператора, і прецедентів такого утворення на світовому ринку також немає.

На цю тему: Медведєв і Азаров обговорили створення зернового пулу

Як повідомляв УНІАН, 12 липня глава уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв і прем'єр-міністр України Микола Азаров у ході двосторонньої зустрічі обговорили питання створення зернового пулу.

Ідея створення зернового пулу між Україною, РФ і Казахстаном обговорюється вже кілька років.

У травні 2010 року міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк повідомив, що Україна ініціює створення біржі з торгівлі зерном для країн Причорноморського регіону і продовжує обговорювати ідею організації разом з Росією і Казахстаном причорноморського зернового пулу. Проте 16 листопада 2011 р. він заявив, що обговорення питання про створення зернового пулу України, Росії і Казахстану припинене через неможливість реалізації проекту.

Наприкінці листопада 2011 р. прем'єр-міністр України Микола Азаров у ході зустрічі з прем'єр-міністром Казахстану Карімом Масимовим в Астані запропонував повернутися до питання створення зернового пулу з Казахстаном і Російською Федерацією.

10 вересня 2012 року в прес-службі російського аграрного відомства повідомили, що Україна і Росія можуть створити Чорноморську зернову раду для координації дій на світовому ринку зерна. Його головне завдання - обмін інформацією з метою забезпечення конкурентних переваг Росії і України на світовому ринку зерна. У довгостроковому плані діяльність ради дозволить виробити уніфіковані правила торгівлі, загальні підходи щодо експорту зерна, проводити узгоджену інвестиційну політику.