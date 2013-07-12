Медведєв і Азаров обговорили створення зернового пулу

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам за підсумками двосторонніх переговорів повідомив прес-секретар Азарова Віталій Лук’яненко.

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«На цій зустрічі обговорювалося, яким чином повернутися до ідеї створення зернового пулу», - сказав Лук’яненко.

Водночас він зазначив, що конкретних рішень з цієї теми не ухвалювалося.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2013 р. міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк заявив, що участь України у чорноморському зерновому пулі - об'єднанні країн-зернотрейдерів чорноморського басейну - на даному етапі є невигідним для України.

Довідка УНІАН. Ідея створення зернового пулу між Україною, РФ і Казахстаном обговорюється вже кілька років.

У травні 2010 року міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк повідомив, що Україна ініціює створення біржі з торгівлі зерном для країн Причорноморського регіону і продовжує обговорювати ідею організації разом з Росією і Казахстаном причорноморського зернового пулу. Проте 16 листопада 2011 р. він заявив, що обговорення питання про створення зернового пулу України, Росії і Казахстану припинене через неможливість реалізації проекту.

Наприкінці листопада 2011 р. прем'єр-міністр України Микола Азаров у ході зустрічі з прем'єр-міністром Казахстану Карімом Масимовим в Астані запропонував повернутися до питання створення зернового пулу з Казахстаном і Російською Федерацією.

10 вересня 2012 року в прес-службі російського аграрного відомства повідомили, що Україна і Росія можуть створити Чорноморську зернову раду для координації дій на світовому ринку зерна. Його головне завдання - обмін інформацією з метою забезпечення конкурентних переваг Росії і України на світовому ринку зерна. У довгостроковому плані діяльність ради дозволить виробити уніфіковані правила торгівлі, загальні підходи щодо експорту зерна, проводити узгоджену інвестиційну політику.