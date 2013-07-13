Міліція відреагувала на заклики повторити штурм Святошинського РВВС

Про це УНІАН заявили в столичному главку міліції, коментуючи заклики представників окремих громадських організацій вчинити сьогодні о 20:00 спробу штурму Святошинського райуправління міліції м.Києва.

«Наразі ще немає остаточних результатів службового розслідування та висновків прокуратури щодо цього інциденту», - зазначили в главку.

На тему: Міліція притягатиме до відповідальності нападників на Святошинський РВВС

Також в міліційному главку закликали окремих лідерів громадських та політичних організацій уважно дослухатися та розуміти вислови керівництва столичної міліції, яке зокрема пообіцяло вжити «відповідних і достатніх», обумовлених законодавством заходів щодо з’ясування причини та обставин інциденту та покарання винних.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня в Києві в ході проведення заходів з протидії нелегальній торгівлі на ринку «Шлях» у Святошинському районі міліціонер вдарив активістку КУПРу Ірину Бондар за прохання спілкуватися державною мовою.

Увечері того дня близько сотні людей прийшли до Святошинського райвідділу міліції, протестуючи проти дій міліціонера та вимагаючи його покарати.

Разом з тим у київській міліції заявили, що міліціонер не бив на ринку «Шлях» дівчину, а вона сама наштовхнулася на його долоні.