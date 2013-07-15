На Житомирщині літак покропив отрутою два села (відео)

В результаті за кілька годин городина на селянських наділах вкрилася жовтими плямами, а згодом і взагалі погоріла, повідомляє ТСН.

Жителька села Корчмище пані Віра показала свій город біля хати, який став схожий радше на згарище.

"Ні огірків немає, ні капусти, ні цибулі, ні помідори, нічого немає. Я виходжу, то я плачу, що я рачкувала по городу, і я нічого не буду мати", - нарікає селянка.

Під хімічний дощ із літака потрапили і півгектара буряків Миколи Мількевича: "Все, я остався без кормів на зиму. Продавай худобу - отак зробили".

Селяни переконують, що про обробку посівів сільгоспавіацією їх ніхто не попередив. Люди працювали на городах, пасли худобу і вдихали отруту. Людям гіркло у роті, і паморочилася голова, повідомили жителі села Степки.

Люди в усьому винуватять місцеве сільгосппідприємство і пілота, який не обрав безпечної відстані та й вилив хімію на їхні наділи. За правилами обробка рослин отрутохімікатами має проводитися за кілометр від людських осель. Чому літак розвертався над селом, уже з'ясовує перевірка.

Сільський голова Степків дізнався, що ріпак із повітря обробляли препаратом, що прискорює дозрівання насіння. Про обробку полів людей і справді не попередили. Чи є ліцензія та відповідні дозволи в підприємця, який надавав послуги сільгоспавіації, зараз з'ясовують.

Людям упродовж двох тижнів рекомендували не вживати ураженої городини. Однак не пояснили, що зміниться за два тижні. У конторі сільгосппідприємства, якому належать посіви ріпака, із керівництва нікого знайти не вдалося. Щоправда, не на камеру обіцяють, що всі збитки людям компенсують чи то грішми, чи то зерном.

Нагадаємо, українцям в ковбасу додають серед іншого й і отруту, наприклад, нітрит натрію. Без нього ковбаса не була б такою красивою, рожевою, і ніхто б не захотів її купити.