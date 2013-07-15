Прикордонники кажуть, що в Україну масово їдуть грузинські нелегали

Як повідомили УНІАН у Держприкордонслужбі України, останній випадок трапився у неділю, 14 липня.

Двох громадян Грузії з малолітньою дитиною, які намагались незаконно перетнути державний кордон, затримали прикордонники відділу «Красна Талівка» Луганського загону. Під час контролю прикордонного режиму, неподалік від українського селища Благовіщенка, правоохоронці зупинили автомобіль «ВАЗ» під керуванням громадянина України. В салоні авто було виявлено двох громадян Грузії з дитиною. Подружжя разом зі своїм чотирирічним сином мали намір потрапити до Росії. Відносно затриманих іноземців складені документи адміністративного провадження. Громадянином України нині займаються інші правоохоронні органи.

У Держприкордонслужбі також зазначили, що минулого тижня декілька груп незаконних мігрантів – вихідців з Грузії, співробітники Державної прикордонної служби України затримали на Закарпатті. Порушники намагалися незаконно потрапити до країн Євросоюзу.

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Загалом останнім часом відмічається суттєве збільшення кількості громадян Грузії, які незаконно намагаються перетнути державний кордон, йдеться в повідомленні. З початку року за незаконне перетинання державного кордону та порушення правил перебування в Україні прикордонники вже затримали більш як 110 громадян Грузії. У порівнянні з минулим роком ця цифра зросла в 1,5 рази. Кінцевою метою їхньої подорожі є країни ЄС та Російська Федерація. Через жорстке міграційне законодавство для громадян Грузії більшість з них намагається потрапити туди через територію України. Прибувши до нас офіційно, з приватною метою поїздки, вже за деякий час громадяни Грузії затримуються прикордонниками при спробі порушення державного кордону України. Нерідко у затриманих вилучають підроблені документи або ж взагалі у них відсутні жодні документи, які б посвідчували особу, зазначають у Держприкордонслужбі.