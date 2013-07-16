Міліція розповіла, як брали підозрюваного у вбивстві інкасаторів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник ГУ МВС України в Дніпропетровській області Віктор Бабенко.

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За його словами, затриманим виявився громадянин України 1965 року народження, уродженець Кривого Рогу, який з 1 квітня працював в інкасаторській службі Ощадбанку.

Як сказав Бабенко, після прибуття оперативної служби на місце злочину в зачиненому автомобілі було виявлено тіла старшого інкасатора та водія інкасаторського автомобіля, а ще одного інкасатора в автомобілі не було.

За його словами, завдяки оперативним діям міліція встановила, що підозрюваний через Зеленодольськ, вочевидь, прямував до Бердянська, де проживають його рідні, у тому числі донька.

“Наступного дня (сьогодні, 16 липня – УНІАН) підозрюваний був помічений на ринку Зеленодольська, але було прийнято рішення його не затримувати у людному місці, оскільки він міг бути озброєний. Оперативна група відслідкувала підозрюваного і затримала в одному із дворів міста. При ньому була сумка з грошима і його табельна зброя - пістолет Макарова, з якого було здійснено вбивство”, - повідомив Бабенко, додавши, що ніхто при затриманні не постраждав.

За його словами, підозрюваному “мають висунути обвинувачення за ст. 115 ч. 2 (умисне вбивство двох або більше осіб), яке передбачає покарання - довічне ув’язнення. Також підозрюваному мають обрати запобіжний захід у вигляді арешту”, - зазначив начальник ГУ МВС України у Дніпропетровській області.

Він зауважив, що, за інформацією оперативних служб, в підозрюваного не було спільників і він діяв самостійно.

За словами Бабенка, раніше він не мав судимостей, працював охоронцем у ряді банків, в Укрпошті, а з 1 квітня - в інкасаторській службі Ощадбанку. «У складі цього наряду він працював близько трьох тижнів”, - сказав він.

За словами Бабенка, з боку інкасаторів було допущено ряд порушень. “Зокрема, старший інспектор сів не спереду в автомобілі, а позаду. Інкасатори познімали бронежилети, а водій зупинив інкасаторську машину посеред траси, чого не можна робити ні в якому разі”, - повідомив Бабенко.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня близько 13.00 на автотрасі Кіровоград - Запоріжжя на Дніпропетровщині було знайдено інкасаторський автомобіль «із розстріляними інкасатором та водієм. Другий озброєний інкасатор зник.

З інкасаторського автомобіля зникло майже 500 тис. грн, які мали бути доставлені з відділення Ощадбанку в Кривому Розі до райцентру Апостолове.