Паломникам на річницю хрещення Київської Русі видаватимуть «нульові» візи

Відповідне розпорядження ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 17 липня, повідомляє Дзеркало тижня.

Це розпорядження має надати українським посольствам оформляти візи для в'їзду за нульовою тарифною ставкою консульського збору тим іноземцям та особам без громадянства, які мають намір відвідати Україну для участі в святкуванні Дня Хрещення Русі за списками, поданими МЗС Міністерством культури.

Як повідомляв УНІАН, у рамках святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі стартував хресний хід з мощами Святого рівноапостольного князя Володимира. Розпочалася хода 29 травня у Владивостоці, а завершиться 27 липня в Києві.

27 липня в Києві на Хрещатику, де його зустрінуть патріарх Кирил та ієрархи всіх помісних православних церков світу. В цей же час на Хрещатику відбудеться концерт за участю зведеного хору київських монастирів, Кубанського козачого хору, артистів з України, Росії, Білорусі.