В Антимонопольному комітеті кажуть, що вони були проти спецмит на авто

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив перший заступник голови АМКУ Рафаель Кузьмін.

«Що стосується автопрому: ми були проти. Антімонопольщики проти будь-якої протекціоністської політики, але не ми придумали протекціонізм. Є вищі завдання, але ми не беремо участі у визначенні цих цілей і завдань», - сказав він.

При цьому Кузьмін навів приклад інших країн, які в різні періоди часу закривали свої ринки для тих чи інших товарів. «Йде економічна війна за ринки, і є інститути, які відповідають за просування продукції на інші ринки», - зазначив чиновник.

На тему: Держкомісія: США, Японія і Корея можуть вжити заходів у відповідь на спецмита на авто

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см. Спецмита введені строком на 3 роки.

Введення мит вже спричинило дії у відповідь з боку низки країн. Зокрема, Туреччина ввела мито на імпорт українських волоських горіхів, Російська Федерація направила до Світової організації торгівлі (СОТ) повідомлення про плани ввести спеціальні мита на імпорт з України вугілля, шоколаду і скла. Крім того, правом на застосування заходів у відповідь можуть скористатися інші члени СОТ, такі як США, Японія і Корея.

Разом з тим, Європейський Союз не розглядає можливості введення стосовно України торгових санкцій за встановлення спецмит на імпорт автомобілів, хоча раніше представники ЄС зазначали, що рішення України про введення спецмита на імпортні автомобілі негативно позначиться на експорті автомобілів з ЄС, і закликали Україну переглянути і відкликати це рішення.

Виробництво автомобілів в Україні у першому півріччі поточного року скоротилося на 54,2% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 18,24 тис. одиниць.