Одеські рятувальники евакуювали райцентр і знищили півтонну авіабомбу

Рятувальники знищили півтонну німецьку авіаційну бомбу часів Другої світової війни в Одеській області, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області.

Згідно з повідомленням, авіаційну бомбу було знайдено в районному центрі на території приватного домогосподарства під час проведення будівельних робіт, повідомлення про знахідку надійшло до служби порятунку «101» Березівського району. Рятувальники, що прибули на місце знахідки, встановили, що виявлено півтонну німецьку авіаційну бомбу «SK-500». «Керівництвом ДСНС району спільно з місцевими органами влади було прийнято рішення про негайну евакуацію населення. Були перекрити всі під’їзди до місця проведення розмінування та евакуйовані близько 300 жителів райцентру», - розповів начальник пожежно-рятувальної частини №15 міста Березівка Олександр Грушко. За даними ДСНС, місцевих жителів було вивезено автобусами до районного будинку культури, де їх забезпечили їжею і гарячим чаєм. 37 хворих, з яких 9 дітей, з них семеро з пологового відділення, центральної районної лікарні, яка розташована за декілька десятків метрів від місця події, були переведені у протирадіаційне укриття лікарні, а тяжкохворі, разом з медичними працівниками, евакуйовані до гуртожитку професійно-технічного училища.

На тему: В Угорщині біля дитсадка знайшли 100-кілограмову бомбу

Як повідомляється, група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Одеській області прибула до місця пригоди та після детального обстеження транспортувала бомбу за допомогою спеціального автомобіля за межі міста і знищила.