У порту Бенгазі озброєні лівійці захопили 19 українських моряків
У порту м. Бенгазі 17 липня озброєними громадянами Лівії захоплено і зараз утримується судно "Етель", яке прибуло до Лівії під прапором Сент-Кіттс і Невіс, екіпаж якого складається з 19 громадян України.
Про це повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.
Як зазначається в повідомленні, вночі 18 липня на борт судна піднялися невідомі озброєні особи, захопили трьох членів екіпажу і вивезли їх у невідомому напрямку. Згодом їх повернули до судна.
19 липня до МЗС України було викликано Тимчасового повіреного у справах Держави Лівія в Україні Альхаді Асбеї у зв’язку із зазначеним інцидентом.
Під час зустрічі Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Геннадій Латій висловив глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку з самовільними діями озброєних лівійських громадян та зазначив, що цей інцидент розглядається українською стороною як недружня акція, яка свідчить про неспроможність офіційної лівійської влади контролювати ситуацію з дотриманням законності в країні, підкреслили в МЗС.
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Латій виголосив вимогу щодо негайного звільнення судна та його екіпажу відповідно до норм міжнародного права, забезпечення безпеки наших моряків під час стоянки судна у порту, а також проведення всебічного та неупередженого розслідування цього інциденту з метою уникнення повторення подібних випадків у майбутньому.
Представнику лівійського Посольства була вручена відповідна нота МЗС України.