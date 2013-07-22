У порту Бенгазі озброєні лівійці захопили 19 українських моряків

Про це повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається в повідомленні, вночі 18 липня на борт судна піднялися невідомі озброєні особи, захопили трьох членів екіпажу і вивезли їх у невідомому напрямку. Згодом їх повернули до судна.

19 липня до МЗС України було викликано Тимчасового повіреного у справах Держави Лівія в Україні Альхаді Асбеї у зв’язку із зазначеним інцидентом.

Під час зустрічі Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Геннадій Латій висловив глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку з самовільними діями озброєних лівійських громадян та зазначив, що цей інцидент розглядається українською стороною як недружня акція, яка свідчить про неспроможність офіційної лівійської влади контролювати ситуацію з дотриманням законності в країні, підкреслили в МЗС.

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Латій виголосив вимогу щодо негайного звільнення судна та його екіпажу відповідно до норм міжнародного права, забезпечення безпеки наших моряків під час стоянки судна у порту, а також проведення всебічного та неупередженого розслідування цього інциденту з метою уникнення повторення подібних випадків у майбутньому.

Представнику лівійського Посольства була вручена відповідна нота МЗС України.