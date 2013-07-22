У Кривому Розі затримали двох работорговців
У Кривому Розі співробітники міліції затримали за торгівлю людьми 47-річну жінку та 46-річного чоловіка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління МВС у Дніпропетровській області Віктор Бабенко.
«Зловмисники вербували вихідців з дитбудинків на роботу до Москви, де тих змушували займатися жебрацтвом. На місці у прибулих відбирали паспорти», - зазначив Бабенко.
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За його словами, зловмисників затримано «на гарячому» - під час відправлення з залізничного вокзалу потягом сполученням «Кривий Ріг - Москва» до столиці Росії кількох місцевих мешканців.
Бабенко повідомив, що наразі доведено 5 фактів відправлення людей до російської столиці.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Слідство встановлює інших можливих членів організованої злочинної групи з торгівлі людьми та загальну кількість потерпілих від їх діяльності.