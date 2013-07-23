В Україні завтра - короткочасні дощі

В Україні завтра місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, вдень до 24°.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, лише на Закарпатті, Прикарпатті, а вночі і в південних областях без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 16-21°; вдень 19-24°, на Закарпатті та в південній частині 25-30°.

У Київській області пройде короткочасний дощ (вдень місцями невеликий). Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°.

У столиці мінлива хмарність, короткочасний дощ (вдень місцями невеликий). Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

23 липня температура води в Чорному морі 20-25° (в районі Одеси 17°), в Азовському морі 22-25°, в Дніпрі біля Києва 21°.