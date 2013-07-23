В Україні введуть збір на пристрої з Wi-Fi - ЗМІ

Зараз пристрої з модулем Wi-Fi можна ввозити без отримання дозволу цього відомства. Однак незабаром такий документ знадобиться, якщо в країну ввозиться партія з більш ніж чотирьох пристроїв.

Дозволи будуть платними і складуть 10 грн з кожного пристрою (які, звичайно, будуть перекладені на покупців). Причому платити доведеться не тільки офіційним імпортерам, але й пересічним українцям, які купують техніку в закордонних інтернет-магазинах, передає LB.ua, посилаючись на газету Капітал.

Зокрема, доплатити доведеться при ввезенні планшетів, комп'ютерів, бездротових клавіатур і мишок, 3D-окулярів, принтерів, веб-камер, моніторів та іншої побутової техніки з Wi-Fi. Введення плати пояснюють тим, що через масове розповсюдження такої техніки діапазон Wi-Fi виявився сильно "засмічений" радіосигналами.

Це, зокрема, заважає інтернет-провайдерам якісно надавати послуги бездротового інтернет-доступу. Найбільше перешкод створюють домашні роутери. Процес введення додаткової плати при імпорті Wi-Fi пристроїв може зайняти три місяці.