Держказначейство переписало показники бюджету на кращі

Про це повідомила Державна казначейська служба України на своєму офіційному сайті.

Раніше відомство оприлюднило показник доходів державного бюджету України за оперативними даними за січень-червень 2013 року в 162,5 млрд грн, що на 400 млн грн, або на 0,3%, менше показника за аналогічний період минулого року.

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За уточненими даними Держказначейства, доходи загального фонду держбюджету за січень-червень 2013 року становили 142,357 млрд грн, що на 1,074 млрд грн, або на 0,76%, більше показника за аналогічний період минулого року. Водночас, доходи спеціального фонду держбюджету за січень-червень цього року становили 20,292 млрд грн, що на 1,377 млрд грн, або на 6,35%, менше показника за аналогічний період минулого року.

Також повідомляється, що за січень-червень цього року обсяг відшкодування податку на додану вартість зріс на 4,474 млрд грн, або на 19,4%, порівняно з січнем-червнем 2012 року - до 27,499 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за перше півріччя 2013 року збільшився втричі - до 22,5 млрд грн проти показника в 6,7 млрд грн за перше півріччя 2012 року.

За даними Міністерства фінансів України, державний бюджет України за 2012 рік зведений із дефіцитом 53,387 млрд грн, що в 2,3 раза більше, ніж за 2011 рік.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.