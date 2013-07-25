Юрист: інвесторам тепер легше відсуджувати квартири у банків

Про це УНІАН повідомили в прес-службі юридичної компанії «Алексєєв, Боярчуков і партнери» з посиланням на юриста компанії Олексія Новікова.

Юрист пояснив, що Верховний Суд розглянув справу, суть якої зводиться до наступного: компанія-забудовник продала інвестору квартиру в будинку, що будувався, і отримала за неї оплату в розмірі 100%. Пізніше ця ж компанія звернулася до банку за іпотечним кредитом, щоб отримати гроші на добудову багатоповерхівки. Як заставу за кредитом вона надала банку житло, що споруджувалося, в тому числі й уже продану інвестору квартиру. В результаті забудовник не справився з платежами за отриманим ним кредитом, і вся недобудова перейшов у розпорядження банку разом із викупленою інвестором квартирою. Інвестор подав до суду на компанію-забудовника і банк-кредитор із вимогою визнати недійсним договір іпотеки, оскільки забудовник віддав у заставу банку квартиру, яка йому, по суті, не належала.

«Забудовник скористався правовою колізією, яка існувала тоді й існує досі. Річ у тому, що право власності на об'єкт незавершеного будівництва належить забудовнику. Тому він фактично може розпоряджатися недобудовою на свій розсуд, зокрема передавати її як заставу банку за договором іпотеки. Інвестор же у такому разі опиняється в ситуації, коли повністю сплачена ним квартира передається в заставу банку за зобов'язаннями забудовника. Покупець квартири заявив про свої майнові права й оспорив у судах дії забудовника», - роз'яснив Новіков.

За його словами, суди різних інстанцій по-різному трактували дану ситуацію. Суд першої інстанції ухвалив рішення на користь інвестора, суди апеляційної та касаційної інстанції підтримали позицію компанії-забудовника й банку. Остаточну крапку в даній справі поставив Верховний Суд України, що вказав у своїй ухвалі, що майнові права на об'єкт будівництва не могли бути передані компанією-забудовником в іпотеку, оскільки Закон України «Про іпотеку» в редакції, яка діяла на момент здійснення іпотечної угоди, не дозволяв передавати в іпотеку майнові права на об'єкти будівництва.

Новіков вважає, що це рішення внесло ясність у відносини між інвесторами, забудовниками й банками, позначивши принципи, які визначають, що саме може бути предметом іпотеки. А зважаючи на той факт, що правові позиції, висловлені Верховним Судом України в своєму рішенні, є обов'язковими для всіх судів України, можна припустити, що подальші подібні спори за участю інвесторів, які повністю сплатили свою майбутню нерухомість, найчастіше вирішуватимуться на їхню користь.

«Верховний Суд України по-новому підійшов до питання придбання права власності на майбутній об'єкт будівництва. Вказане ним трактування перш за все захищає права та інтереси інвесторів будівництва, які до цього практично завжди знаходилися в нерівних умовах із забудовниками й банками. У практику вводиться таке поняття, як «право вимоги переходу права власності на об'єкт будівництва», згідно з яким інвестор, який виконав умови договору й сплатив вартість квартири, має право вимагати переходу права власності на об'єкт будівництва або набувати майнових прав на такий об'єкт», - додав юрист.

На його думку, з ухваленням даного рішення слід очікувати сотень звернень до судових інстанцій з боку інвесторів, які потрапили в аналогічну ситуацію.