У Франції ювелірну виставку пограбували на 53 мільйони доларів

Озброєний напад було здійснено опівдні, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на агентство Франс Прес.

За даними агентства, цього літа в "Карлтон Інтерконтінентал" відбувається виставка фірми "Левієв", що належить ізраїльському підприємцю Льву Левієва. Його статки журнал Форбс у 2007 році оцінював у 4,1 мільярда доларів.

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Поліція поки не підтверджує відомості, що в готелі "працював" тільки один грабіжник.

Нагадаємо, у травні в другий день роботи 66-го Каннського фестивалю з готельного номера в цьому ж місті було викрадено ювелірні прикраси швейцарської фірми "Шопар" на суму в 1,1 мільйона євро (1,4 мільйона доларів). Грабіжникам вдалося проникнути в номер через суміжну кімнату, виламати вбудований у стіну сейф з ювелірними виробами і сховатися.

Фірма "Шопар" є офіційним партнером Канського фестивалю. Привезені у Канн коштовності призначалися на прокат зіркам світового кіно.