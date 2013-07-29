На навчаннях постріл із гаубиці важко поранив контрактника

У Кривому Розі Дніпропетровської області 26 липня при проведенні навчальних стрільб на полігоні тяжко поранено військовослужбовця контрактної служби.

Як повідомив журналістам Криворізький прокурор з нагляду за додержанням законів у військовій сфері Південного регіону Роман Грищенко, контрактник дістав численні травми черепа внаслідок неочікуваного пострілу самохідної гаубиці, яка довільно відкотилася з місця.

За словами прокурора, військовослужбовець також отримав контузію. Потерпілого доставлено до Київського клінічного медичного центру Центрального регіону. Після проведення двох операції він перебуває в комі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 414 (порушення правил поводження зі зброєю) Кримінального кодексу Украіни. Наразі проводиться розслідування.