Бразильські військові прицінилися до українських корветів

«Латинська Америка - новий, перспективний ринок для продукції українського ОПК. Для нас є вкрай важливим розвиток відносин з регіональним лідером - Республікою Бразилія... Наша мета на найближче майбутнє - збільшити удвічі експорт продукції, виробленої підприємствами концерну, до цього регіону», - цитують у прес-службі слова генерального директора «Укроборонпрому» Сергія Громова.

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Згідно з повідомленням, під час офіційного візиту делегації ВМС Федеральної Республіки Бразилія на чолі з контр-адміралом Петроніо її представники висловили зацікавленість перш за все в налагодженні співробітництва з кораблебудівними підприємствами “Укроборонпрому”.

Під час відвідин ДП «Дослідно-проектний центр кораблебудування» (ДПЦК) і ДП «Суднобудівний завод їм. 61 комунара» делегація ознайомилася з науково-виробничими можливостями цих підприємств. До заходу також було залучено керівників ДП ХГЗ «Паллада» і ДП «НВКГ«Зоря - Машпроект».

“Бразильська сторона запропонувала залучити ДП «ДПЦК» до розробки проекту корабля, а також висловилася про можливість укладення міжурядової угоди про співпрацю в реалізації програми «Корвет», - повідомляють у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України надав Чорноморському суднобудівному заводу (ЧСЗ) право на імпорт товарів військового призначення для реалізації державної цільової програми будівництва кораблів класу «корвет».

Довідка УНІАН. “Корвет” проекту 58250 - перспективний багатоцільовий бойовий корабель, розроблений для потреб ВМС України. Перший корабель проекту 58250 був закладений у травні 2011 року на ЧСЗ і дістав назву «Владимир Великий». Розробником проекту виступило казенне підприємство «Дослідно-проектний центр кораблебудування» (м. Миколаїв).