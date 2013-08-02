Ще одному кримському меру погрожують: міліція відкрила справу

Співробітники міліції відкрили кримінальне провадження за фактом погроз на адресу мера Керчі Олега Осадчого, які з'явилися в Інтернеті.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник прес-служби Кримського управління МВС Ольга Кондрашова, на сайті "Керч.ФМ" розміщено матеріал про вбивство мера Феодосії Олександра Бартенєва, в коментарях до новини з'явилися погрози на адресу керченського голови.

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"Із заявою до міліції звернувся представник Керченської міськради. Кримінальне провадження проводиться за частиною 1 статті 350 Кримінального кодексу України", - сказала Кондрашова.

Осадчий керує Керчю з 1998 року.

Як повідомляв УНІАН, невідомий чоловік вистрілив з обріза у спину Бартенєву в під'їзді його будинку в ніч на 27 липня. Мер Феодосії помер в лікарні, не проживши після замаху і доби.