На Харківщині помпезно відкрили пам’ятник Попандопулу з «Весілля в Малинівці»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, відкриття пам’ятника відбулося вчора, 3 липня, під час фестивалю обрядового і сучасного весільного дійства «Весілля в Малинівці-плюс».

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Бронзову скульптуру Попандопула в людський зріст відкрили голова губернатор Харківщини Михайло Добкін, голова обласної ради Сергій Чернов, перший заступник голови облради Олена Олешко, голова Чугуївської РДА Володимир Лобойченко та народний депутат Дмитро Шенцев.

Автор пам’ятника, встановленого на центральній площі Малинівки, харківський скульптор Сейфаддін Гурбанов.

В ході фестивалю глядачів з 5 сцен розважали професійні та аматорські творчі колективи. Крім цього, під відкритим небом для гостей фестивалю випікали весільні короваї і шишки, відбувся парад весільних оркестрів, виступ кінного театру, проводилися конкурси та майстер-класи з різних видів декоративно-прикладного мистецтва.

Під час «Весілля в Малинівці-плюс» було зареєстровано 8 шлюбів. Просто на фестивальному полі співробітники відділу реєстрації шлюбів зробили відповідний запис, провели церемонії та вручили молодятам свідоцтва про шлюб.