У Донецьку ДАІ просить водіїв оминати сьогодні «Донбас Арену»

Для забезпечення безпеки дорожнього руху й попередження транспортних заторів під час проведення сьогодні футбольного матчу «Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ) Державтоінспекція м. Донецька рекомендує всім власникам транспортних засобів наперед скоригувати свої маршрути руху в об'їзд центральної частини міста й вулично-дорожньої мережі, прилеглої до стадіону «Донбас Арена».

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Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Донецька.

У Державтоінспекції нагадали, що за годину до початку матчу (19.00 – УНІАН) рух автомобілів по всьому транспортному периметру, що примикає до стадіону, буде частково обмежено.

У зв'язку з тим, що на час футбольного матчу на проїжджій частині, прилеглій до стадіону, паркується велика кількість автобусів, що прибувають з уболівальниками, водіям транспортних засобів необхідно вибирати швидкість руху з урахуванням значного зменшення пропускної спроможності дороги, дотримуватися дистанції та бічного інтервалу.

ДАІ просить також водіїв забезпечити мінімальну швидкість при проїзді пішохідних переходів, а також по шляху проходження вболівальників.

Крім того, ДАІ просить водіїв забезпечити безперешкодний проїзд колон автобусів з уболівальниками, які прибувають на стадіон «Донбас Арена» з Донецької області та інших регіонів України.