У Швейцарії заарештували активи сім'ї екс-мера Алма-Ати

Про це повідомляє РІА Новости.

"У даний час компетентними органами Швейцарії арештовані активи сім'ї Храпунових до встановлення законності їх походження, вилучені банківські, фінансові та інші документи для вивчення та надання правової оцінки по них діям фігурантів у справі", - йдеться в повідомленні прес-служби фінансової поліції Казахстану.

Агентством фінансової поліції направлено міжнародне доручення до компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання правової допомоги у кримінальній справі.

"Документи і докази, наведені у дорученні про надання правової допомоги, вивчені і проаналізовані уповноваженими органами Швейцарії, за результатами розпочато кримінальне переслідування стосовно Храпунових на території Швейцарської Конфедерації за фактом відмивання грошових коштів та іншого капіталу, здобутого злочинним шляхом", - наголошується в повідомленні .

Фінансова поліція Казахстану розслідує кримінальні справи стосовно Храпунова і його дружини, а також інших осіб за фактами розкрадання бюджетних коштів, зловживання посадовими повноваженнями, отримання хабарів, а також легалізації коштів, придбаних незаконним шляхом.

Встановлено, що в період з 1997 по 2007 роки Віктор Храпунов, будучи мером Алма-Ати і губернатором Східно-Казахстанської області, спільно з дружиною Лейлою керував діяльністю організованої злочинної групи, яка займалася незаконним відчуженням об'єктів нерухомості з державної власності з подальшою їх легалізацією, реалізацією і виведенням виручених коштів за межі Казахстану.

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Лейла і Віктор Храпунови, які проживають у Швейцарії, оголошені владою Казахстану в міжнародний розшук. Суд санкціонував їх арешт. За даними фінансової поліції, тільки щодо Храпунова розслідується 20 кримінальних справ.