Суд відклав розгляд касації на вирок Волзі

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ на 29 жовтня переніс розгляд касаційної скарги захисту екс-голови Держфінпослуг Василя Волги, засудженого до п'яти років позбавлення волі за отримання хабара.

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Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суду було прийнято у зв’язку із клопотанням адвоката Волги Євгена Солодка.

Адвокат просив суд перенести розгляд касаційної скарги у зв’язку з тим, що він перебуває у відпустці.

Прокурори і захист підтримали це клопотання, а потім суд його задовольнив.

В інтерв’ю журналістам інший захисник Волги Олена Сотник зазначила, що Солодко подав касаційну скаргу ще навесні, понад 5 місяців тому. За її словами, про розгляд цієї скарги в суді захисники Волги дізналися лише тиждень тому, а Солодко перебуває в цей час у відпустці, тому було подане клопотання про перенесення розгляду скарги.

Сотник повідомила, що касаційна скарга стосувалася двох частин вироку — обвинувачення Волги у замаху на отримання хабара. В цій частині адвокати просять суд виправдати Волгу.

Друга частина скарги стосувалася, за словами захисника, “перекваліфікації епізоду з водієм - на недбалість”.

Сотник стверджує, що у справі Волги відсутній склад злочину, оскільки «немає жодного доказу отримання ним хабара — всі докази непрямі»

На запитання журналістів, як давно адвокат бачила Волгу, Сотник відповіла, що бачила його “перед тим, як його переправили у колонію, — два місяці тому”.

На уточнююче запитання про умови утримання Волги, чи не скаржиться він з цього приводу, Сотник зауважила: “Волга на сьогоднішній день виконує достатньо, я б сказала, інтелектуальну роль, якщо це можливо у в’язниці - він є директором бібліотеки і в нього є дуже багато часу для того, щоб робити те, що йому більше подобається — читати книги”.

На уточнююче запитання журналістів, чи вивчив він новий Кримінальний процесуальний кодекс, Сотник відповіла: “О, він знає набагато більше, ніж ми”.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня 2012 року Шевченківський районний суд Києва засудив до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна колишнього голову Держфінпослуг Волгу.

Суд визнав Волгу винним у спробі отримання 500 тис. дол. хабара.

Волга утримується в Полтавській виправній колонії № 64, працює бібліотекарем, як всі засуджені, мешкає в гуртожитку.

Начальник Полтавського облуправління Державної пенітенціарної служби України Микола Ісаєв у червні заявляв, що Волга в 2016 році отримає право на дострокове звільнення.