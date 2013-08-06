Держстат у липні зафіксував дефляцію 0,1%

Згідно з повідомленням, у річному виразі (проти липня 2012 року) зафіксована нульова інфляція, з початку 2013 року (липень 2013 року до грудня 2012 року) інфляція становила 0,1%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в червні 2013 року порівняно з травнем становила 0%, у річному виразі (проти червня 2012 року) зафіксована дефляція у розмірі 0,1%, з початку 2013 року (червень 2013 року до грудня 2012 року) інфляція становила 0,2%.

На тему: Азаров: Україні потрібно розкрутити інфляцію до 1,5-2%

Україна завершила 2012 рік із дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк у 2013 році очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Держбюджет на 2013 рік розраховано виходячи з прогнозних макроекономічних показників річної інфляції (грудень до грудня) в 4,8%, граничного дефіциту держбюджету в 3,2% ВВП і темпів зростання ВВП у 3,4%.