Депутати «Свободи» вимагають заборонити в'їзд музикантові, який скоїв наругу над прапором України

Вони вимагають оголосити бас-гітариста панк-гурту «Бладхаунт Ганг» («Bloodhound Gang») Джареда Хасселхоффа «персоною нон ґрата» в Україні та притягнути його до кримінальної відповідальності за наругу над державним символом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

У своєму зверненні народні депутати вимагають притягнути музиканта до кримінальної відповідальності згідно зі ст. 338 Кримінального кодексу України «Наруга над державними символами» та визнати вищезазначену особу «персоною нон ґрата».

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«Українська влада мала би негайно відреагувати на наругу над державними символами. Проте реакція офіційних осіб відсутня. Це свідчить про те, що в Україні немає жодного високопосадовця, який захищає честь та гідність українців», – заявив Мірошниченко.

Як повідомляв УНІАН, бас-гітарист групи Bloodhound Gang Хасселхофф під час виступу в Києві 30 липня немовби помочився на прапор України. Пізніше, 31 липня, цей же музикант на концерті в Одесі поглумився над російським прапором.

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Київська міліція вже порушила кримінальне провадження за фактом наруги американськими музикантами над державним прапором України - за ч. 1 статті 296 Кримінального кодексу України («Хуліганство») та ч. 1 статті 338 ККУ («Наруга над державними символами»).

Також у Міністерстві закордонних справ України назвали дії американської групи неприйнятними. «Подібним діям, пов'язаним з наругою над державними символами, немає виправдання жодними так званими «епатажами»», - підкреслили в МЗС.