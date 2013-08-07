Президент Польщі пожартував з «яєчного теракту» в Луцьку

Президент Польщі Броніслав Коморовський пожартував з інциденту, котрий трапився з ним у в українському Луцьку минулого місяця, заявивши, що готовий "ризикнути і з дюжиною яєць" задля добрих стосунків з Україною.

Про це повідомляє українська служба Польського радіо.

"Це був найменший з «проколів» охорони, які можна було б собі уявити, та й то на виступах, у гостях, де ти не є господарем", - сказав Президент, коментуючи рапорт польського МВС в справі цього інциденту.

"В ім’я політики примирення із сусідами, у даному випадку з українським сусідом, можна було ризикнути і з дюжиною яєць", – це я говорю з посмішкою", – сказав Коморовський.

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Як повідомляв УНІАН, міністерство внутрішніх справ Польщі, якому підконтрольна спеціальна служба BOR, яка займається охороною найвищих посадовців в країні, одразу після інциденту заявила про те, що охорона Коморовського допустилась помилок.

Водночас у першому повідомленні польске МВС вказало на можливу співвідповідальність за цей випадок українських правоохоронців.

Вчора МВС оприлюднило чергове повідомлення, в якому за підсумками службового розслідування відзначило "помилки в навчаннях та деяких процедурах" охоронців BOR, котрі мають бути виправлені.