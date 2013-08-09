ЗМІ: У Росії показують рекламу, де "український прапор" змивають в унітаз (відео)

Особливістю даної "рекламної продукції" є демонстрація "стіку" для миття унітазів, який за формою схожий на прапор України.

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До слова, компанія Henkel, яка виробляє даний миючий засіб, випустила крім жовто-блакитного кольору, ще синьо-блакитний і синьо-рожевий. Однак той факт, що сам стік нагадує прапор, заперечувати не можна, повідомляє gazeta.ua.

Як повідомляв УНІАН, бас-гітарист групи Bloodhound Gang Евіл Джаред Хасселхофф на концерті в Одесі 31 липня поглумився над російським прапором. Під час виступу в одеському клубі 31 липня гітарист американської групи Евіл Джаред Гасселгофф з вигуками "Не кажіть Путіну!" засунув собі в штани прапор Росії.

Це підтверджують відеоролики з концерту, завантажені в мережу Youtube. Команді було відмовлено у виступі на фестивалі KUBANA на російському узбережжі Чорного моря, хедлайнером якого вона повинна була стати, а рок-музиканти залишили російську територію за розпорядженням влади.

В Україні, як видно з ролика в Youtube, цей же гітарист нібито помочився на прапор України під час виступу в Києві 30 липня.