Джерело в МВС: Зняти браслет Мельнику допоміг фокусник

Скандальний екс-ректор Податкової академії Петро Мельник, якого першим в Київській області посадили під домашній арешт, знявши електронний браслет, за версією міліціонерів, вдався до послуг або циркового фокусника, або іншого фахівця.

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Таку попередню версію «Сегодня» озвучив один з правоохоронців, інформований про хід розслідування. Мовляв, зняти ізраїльський пристрій, не пошкодивши його, просто неможливо.

«Станом на неділю, є дві версії, точніше, припущення: так зняти браслет, як це зробив Мельник, можна було за допомогою фокусника, не виключено, що циркового. Кажу без іронії. До того ж у браслета є особливість: його ремінець повинен відчувати під собою об'ємність, тобто округлу поверхню, інакше буде безперервно сигналити. Це змушує нас припустити, що, після того, як браслет був знятий з руки, його одягли або на пляшку, або на руку когось із домашніх. А вони перед приїздом міліції швидко позбулися від пристрою. Перевіряємо це», - розповіло джерело в МВС.

Як повідомляв УНІАН, Мельник був затриманий 27 липня під час отримання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їх родичів до вузу, яким він керував. 1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.

7 серпня на Мельника надягнули електронний браслет для відстеження місця його знаходження. 9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, знявши електронний браслет.