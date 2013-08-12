У Запоріжжі багатоповерхівка розкололася на дві частини (відео)

У Запоріжжі може провалитися під землю багатоповерхівка з 400-ми людьми.

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Зсуви ґрунту та просідання будинку помітили ще півтора місяця тому. В людей спочатку затопило погреби, навколо утворилися провалля, потім почав нахилятися і будинок, повідомляє ТСН.

Зараз тріщать балкони та газові труби, а важкі плити над головами змістилися майже на 15 сантиметрів. Наочно руйнування видно на даху будівлі. Плита, яка з'єднує третій та четвертий під'їзди, ледь тримається.

Люди кажуть, що вже незабаром тут можуть з'явитися два окремі будинки, гіршому разі – багатоповерхівка просто завалиться.

Тим часом у мерії людям повідомили, що фахівці чекатимуть до листопада, аж поки не з'ясують – чи варто ремонтувати будинок.

Комунальники ж слова людей про постійні зсуви заперечують. "З 12 липня по 9 серпня поки що нічого немає. На сьогоднішній день ніяких зміщень не зафіксовано, тому сподіваємося, що це був якийсь зсув ґрунту", - заявив Сергій Сероус, керівник управління з обслуговування житлового фонду КП "Основаніє".

Люди моляться, щоб будинок встояв до листопада, коли чиновники вирішуватимуть, що з ним робити.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в Луганську потужний вибух газу знищив три квартири у висотці на вулиці Шевченка,4. Внаслідок вибуху загинули двоє пенсіонерів: 68-річний чоловік і 73-річна жінка. Ще 16 осіб постраждали. Серед травмованих є троє дітей. У найважчому стані перебуває 12-річна дівчинка.