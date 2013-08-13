Fitch попередив про загрозу для українського ринку з боку США

Про це свідчать результати дослідження, проведеного рейтинговим агентством Fitch Ratings.

Згідно з результатами опитування, дві третини учасників очікують, що волатильність грошових потоків країн з економікою, що розвивається, у тому числі й України, різко зросте до кінця 2013 р. на тлі загальної стурбованості щодо термінів початку скорочення обсягів кількісного пом'якшення в США, повідомляє Вести.ру.

Що залишився 21% респондентів очікує, що приплив коштів у фонди ринків різко скоротиться через зростаючі побоювання щодо політичних ризиків у країнах, що розвиваються.

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Крім цього також дві третини респондентів висловилися на користь того, що умови корпоративного кредитування в країнах, що розвиваються, значно погіршаться. Близько 29% інвесторів вважають, що ризики рефінансування корпоративних облігацій різко збільшаться.

Однак експерти Fitch все ж знаходять подібні побоювання перебільшеними, оскільки поліпшення основоположних чинників кредитування в країнах, що розвиваються за останні 10 років зробило їх більш стійкими до криз ліквідності.

Згідно з дослідженням, підвищені ризики зафіксовані на ринках Угорщини, Ямайки, Лівану, Монголії, Туреччини та України.