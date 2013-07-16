Fitch погіршив прогноз по 6 українських банках

Про це повідомляється в прес-релізі агентства, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, агентство підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) по вказаних банках в іноземній валюті на рівні "B".

Як повідомляє агентство, рейтингові дії обумовлені переглядом 28 червня прогнозів суверенних довгострокових РДЕ в іноземній та національній валюті до "негативного" зі "стабільного" і відображають збільшення вірогідності пониження країнової стелі "B" слідом за переглядом суверенного прогнозу.

Водночас, як повідомило агентство, довгостроковий РДЕ «Альфа-Банку» (Україна) підтверджено на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.

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«Крім того, одним із чинників, що впливають на рейтинги й прогнози по них для українських банків, є можливість материнських структур надати допомогу українським філіалам у разі потреби», - зазначається в повідомленні. Додатковими чинниками, на думку аналітиків агентства, є все ще високий ризик девальвації гривні, а також висока залежність від кредитування у валюті, яка для згаданих банків становить від 37% до 59%.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз рейтингу України до «негативного» зі «стабільного», при цьому підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній і національній валюті "В".

На думку аналітиків агентства, перегляд прогнозу по рейтингу був обумовлений вірогідністю того, що міжнародні резерви зменшаться в подальшому, оскільки в країни складний розклад виплат зовнішнього боргу до 2014 року, а також труднощі в залученні запозичень із міжнародних ринків капіталу.

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3 липня Fitch переглянув прогноз по рейтингах для 10 українських компаній, а саме: Lemtrans LLC (український оператор вантажних залізничних перевезень «Лемтранс»), DTEK Holdings B.V. (приватний енергетичний холдинг України «ДТЕК»), Fintest Trading Co. Limited, Metinvest B.V. (металургійний холдинг), Ferrexpo Plc (гірничорудна компанія Ferrexpo), а також для агрохолдингів Avangardco Investmente Plc, Ukrlandfarming PLC, MHP S.A., Kernel Holding SA і Mriya Agro Holding PLC.

10 липня агентство Fitch Ratings переглянуло свій прогноз по рейтингах Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»), державних банків «Укрексімбанк» і «Ощадбанк», а також Одеської області та Харкова до «негативного» слідом за зміною прогнозів по суверенних рейтингах України.