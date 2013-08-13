У Севастополі заперечують масове отруєння на пляжі

Про це УНІАН повідомила заступник начальника головного управління Держсанепідслужби в Севастополі Зарема Смаїлова.

За її інформацією, у місті на сьогодні з початку року зареєстровано 607 випадків кишкових захворювань.

«Але ці цифри – практично на рівні минулого року. На 6 випадків більше. Сказати, що у нас прямо активно зростає захворюваність, я не можу», - сказала Смаїлова.

Вона також відзначила: «Коли у нас у місті пройшла ь така «інформаційна буря» у зв'язку з публікаціями про епідситуацію, я спеціально зателефонувала до інфекційної лікарні, уточнила, скільки на сьогодні людей перебуває на стаціонарному лікуванні".

За даними головлікаря, на сьогодні там перебувають 243 особи, з них 109 дітей і 134 дорослих з різними діагнозами. Зокрема, з «гострою кишковою інфекцією у даному закладі на стаціонарному лікуванні перебувають 53 дитина і 43 дорослих».

Смаїлова додала, що "сезонне зростання захворювань відзначається, але не більше".

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Щодо надходжень хворих, які нібито одержали отруєння на пляжі «Омега», то, за її словами, цьому підтверджень немає.

«Я переглянула всі екстрені повідомлення про захворювання, що надійшли нам, і в жодному з них не знайшла даних про те, що захворювання пов'язане з перебуванням на пляжі «Омега» і харчуванням там», сказала Смаїлова.

Крім того, вона підкреслила, що СЕС «щотижня мониторить ситуацію по морській воді, відбирає проби, і з початку літа лише у трьох пробах морської води мали місце певні відхилення».

Смаїлова наголосила, що «ситуація стабільна і під контролем».

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12 і 13 липня низка ЗМІ повідомила, що в лікарнях Севастополя перебувають 386 особи з діагнозом «отруєння», серед них 80 дітей. За інформацією ЗМІ, більшість людей з симптомами отруєння надійшли з міського пляжу "Омега".