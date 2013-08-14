МВС просить вірити: «червону картку» на Мельника в Інтерполі не видно, але вона є

Так звану "червону картку", виставлену на оголошеного в міжнародний розшук колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, на офіційному сайті Інтерполу можуть побачити лише авторизовані користувачі - співробітники міжнародної поліції.

Про це УНІАН повідомив начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Сергій Бурлаков, відповідаючи на запитання, чому після офіційного повідомлення МВС про оголошення Мельника в міжнародний розшук будь-які данні про нього відсутні на офіційному сайті Інтерполу.

"Повірте, на нього "червона картка" в Інтерполі виставлена, але в закритому доступі - для авторизованих користувачів - співробітників Інтерполу", - пояснив Бурлаков.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня ц. р. на підставі рішення Печерського районного суду міста Києва щодо дозволу на затримання підозрюваного колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, його було оголошено у міждержавний розшук, а сьогодні, 14 серпня, - у міжнародний.

Нагадаємо, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня зранку слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.

Однак стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

12 серпня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу стосовно Мельника з домашнього арешту на затримання.