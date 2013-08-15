Україна цього року купила у Росії на 34% менше газу

Україна в січні-липні 2013 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації на 34% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 12,5 млрд куб. м, повідомляє прес-служба компанії «Укртрансгаз».

«За 7 місяців 2013 року в газотранспортну систему України з Російської Федерації надійшло 12,5 млрд куб м природного газу, що на 34%, або 6,3 млрд куб. м, менше від показників аналогічного періоду минулого року», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ціна російського газу, що поставляється до України за контрактом з російським газовим монополістом «Газпромом» від 2009 року, з урахуванням знижки, зафіксованої в російсько-українських міжурядових угодах, в третьому кварталі 2013 року становитиме 400 дол. за тисячу кубометрів.

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Ціна російського газу за контрактом від 2009 року між НАК «Нафтогаз України» і компанією «Газпром» в червні 2013 року становила 426,1 дол. за 1 тис. кубометрів.

Ціна російського природного газу для компанії «Нафтогаз України» в першому кварталі 2013 року, з урахуванням знижки, становила більш як 406 доларів США за тис. куб. м.

У 2012 році ціна російського газу для «Нафтогазу» становила: у першому кварталі - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

Голова НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін раніше заявив, що обсяг імпорту російського газу в 2014 році може становити близько 18 млрд кубометрів або ще менше, що фактично повторює показник прогнозного балансу газу на 2013 рік.

Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.