Оборот роздрібної торгівлі зріс на 10,6%

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання відзначене у Волинській області – на 15,2%, до 9,699 млрд грн, у Луганській області – на 14,1%, до 20,878 млрд грн, у м. Севастополь – на 13%, до 5,3518 млрд грн, у Київській області – на 12,7%, до 19,023 млрд грн.

На тему: Обсяг готівки в обігу зріс на 8,6%

Оборот роздрібної торгівлі у Києві у січні-липні зріс на 11,6%, до 62,701 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні-червні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року (у порівняльних цінах) зріс на 11,2% - до 397,585 млрд грн.

Оборот роздрібної торгівлі України у 2012 році проти 2011 року (у порівняльних цінах) зріс на 15,9% – до 804,3 млрд грн.