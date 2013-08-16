Обсяг готівки в обігу зріс на 8,6%

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного банку України.

На тему: Нацбанк у липні не торгував валютою на міжбанку

За інформацією Нацбанку, у першому півріччі 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження в каси банків зросли на 55,8 млрд грн, або на 8,7%, - до 699,9 млрд грн, видача готівці через каси банків - на 64,9 млрд грн, або на 10%, - до 716,5 млрд грн.

”Такий стан речей є свідченням довіри населення до національної валюти, а також того, що готівка залишається важливим інструментом роздрібних розрахунків. Істотно знизилася зацікавленість населення в іноземній валюті – відповідно, готівкова гривня не відволікається на готівковий ринок. Також продовжується зростання доходів населення і, відповідно, обігу роздрібної торгівлі. Це зумовлює зростання потреби у готівці», - наводяться у повідомленні слова заступника голови Нацбанку Віри Ричаківської.

Також, за інформацією Нацбанку, у структурі банкнот в обігу найбільша питома вага припадає на банкноти номіналом 100 грн (18,2%), 200 грн (17,5%) і 1 грн (14,9%). У структурі монет найбільша кількість традиційно припадає на монети номіналом 10 коп. (28,1%) і 1 коп. (21,9%).

За оцінками НБУ, на одного українця припадає 59 банкнот (на 2 банкноти більше, ніж на початок року) і 230 розмінних монет (на 8 монет більше).

Як повідомляв УНІАН, монетарна база в Україні у липні 2013 року зросла на 1,1%, грошова маса – на 1,7%. Обсяг готівки поза банками у липні зріс на 2% (з початку року — на 10,4%) – до 224,4 млрд грн. Рівень коррахунків банків за місяць знизився на 0,4% (з початку року — зріс на 4,9%) – до 25,9 млрд грн.

Згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики на 2013 рік, зростання монетарної бази в Україні в 2013 році очікується на рівні 6-8%.

Монетарна база в Україні у 2012 році зросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, грошова маса – на 12,5% - до 771,3 млрд грн.

У 2011 році грошова маса в Україні збільшилася на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.