Завтра в Україні - до +35°
12:09, 18 серпня 2013Суспільство
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Завтра в Україні опадів не очікується.
У Києві - літо
Завтра, 19 серпня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
Вітер протягом доби переважатиме північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°, на півдні 16-21°; вдень 26-31°, на півдні та Закарпатті до 35°.
У Києві області опадів не передбачається. На Київщині температура вночі 10-15°, вдень 26-31°. У м. Києві температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.
Сьогодні, 18 серпня, температура води в Чорному та Азовському морях становить 23-26°; в Дніпрі біля Києва 23°.
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