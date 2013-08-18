Завтра в Україні - до +35°

Завтра, 19 серпня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні 16-21°; вдень 26-31°, на півдні та Закарпатті до 35°.

У Києві області опадів не передбачається. На Київщині температура вночі 10-15°, вдень 26-31°. У м. Києві температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.

Сьогодні, 18 серпня, температура води в Чорному та Азовському морях становить 23-26°; в Дніпрі біля Києва 23°.