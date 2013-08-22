Уряд України і компанія «Лукойл» домовилися про відновлення роботи

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив на засіданні Кабінету міністрів.

«Кабінет міністрів України і компанія «Лукойл» після складних і тривалих переговорів домовилися про відновлення роботи українських підприємств групи «Лукойл». Ми чекаємо з 10 вересня відновлення виробництва поліетилену, хлору на підприємствах «Карпатнафтохім» і «Лукор» у місті Калуш Івано-Франківській області. Ці потужності простоювали кілька років», - сказав Азаров.

Він відзначив, що відновлення роботи «Карпатнафтохім» має стати «першою ластівкою» у відновленні роботи всього нафтопереробного комплексу країни.

Довідка УНІАН. Компанії «Лукойл» належать 6 нафтопереробних заводів у Росії та за кордоном: в Україні, Болгарії й Румунії. Їх сукупна потужність становить 14 млн. тонн нафти на рік.

Підприємство з іноземними інвестиціями (ПІІ) «Лукойл-Україна» утворено в листопаді 1999 року для створення роздрібної мережі реалізації нафтопродуктів в Україні і на даний момент входить до п'ятірки лідерів паливного ринку за кількістю АЗС і обсягом роздрібної реалізації нафтопродуктів. Компанія здійснює оптовий і роздрібний збут нафтопродуктів: бензину, дизельного пального, масла, газу, бітумів.

Роздрібна мережа «Лукойл-Україна» налічує 281 АЗС у 24 регіонах.

Крім того, компанії належить 8 нафтобаз і одна газонаповнювальна станція, розташована в м. Бориспіль (Київська обл.).