Страйк житомирських водіїв тролебусів і трамваїв добився свого

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало більшість депутатів, присутніх на сесії.

Сесія прийняла рішення про виділення додаткових коштів на поповнення статутного фонду КП «ЖТТУ», а також розподіл державної субвенції для КП "ЖТТУ".

Заступник голови Житомирської облдержадміністрації Олександр Никитюк повідомив, що понад 9 млн грн коштів від перевиконання обласного бюджету влада області вирішила спрямувати на потреби КП « ЖТТУ».

«Вже сьогодні 2 млн 100 тис. грн цих коштів будуть перераховані КП « ЖТТУ», - додав він.

Також рішенням сесії поповнено статутний фонд КП "ЖТТУ" на 1,5 млн грн для погашення зарплатної заборгованості .

На сесії прозвучало, що житомирські тролейбусники не бачили зарплати ще за квітень цього року. Сьогодні влада пообіцяла до 28 серпня частково погасити зарплатні борги.

" Загалом, вказане підприємство отримає до 28 серпня 5,6 млн грн, це дозволить виплатити людям зарплатні борги " - розповів УНІАН заступник Житомирського міського голови Юрій Мойсеєв.

Водночас для уникнення проблемних ситуацій у КП "ЖТТУ" присутній на сесії лідер Житомирської облорганізації ВО «Батьківщина» народний депутат Геннадій Зубко наголосив на потребі збільшити загалом субвенції для КП «ЖТТУ» з державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня на збори колективу КП "ЖТТУ" вирішили розпочати з 28 серпня страйк з вимогами виплати боргів по зарплаті за кілька місяців. За словами голови вільної профспілки працівників КП " ЖТТУ" Сергія Невмержицького, заборгованість по зарплаті працівників складає 5 млн. 700 тис. грн.

На 22 серпня у Житомирі через запланований на 28 серпня страйк тролейбусників було скликано позачергову сесію міської ради.

Довідка УНІАН. Щоденно у Житомирі на маршрути виходять 62 тролейбуси та 12 трамваїв. Востаннє працівники електротранспорту Житомира страйкували у грудні 2011 року , коли борг по зарплаті працюючим наближався до 7 млн грн.