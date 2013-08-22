Страйк житомирських водіїв тролебусів і трамваїв добився свого
Позачергова сесія Житомирської міськради виділила кошти комунальному підприємству "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління", працівники якого заявили про страйк через заборгованість по зарплаті.
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало більшість депутатів, присутніх на сесії.
Сесія прийняла рішення про виділення додаткових коштів на поповнення статутного фонду КП «ЖТТУ», а також розподіл державної субвенції для КП "ЖТТУ".
Заступник голови Житомирської облдержадміністрації Олександр Никитюк повідомив, що понад 9 млн грн коштів від перевиконання обласного бюджету влада області вирішила спрямувати на потреби КП « ЖТТУ».
«Вже сьогодні 2 млн 100 тис. грн цих коштів будуть перераховані КП « ЖТТУ», - додав він.
Також рішенням сесії поповнено статутний фонд КП "ЖТТУ" на 1,5 млн грн для погашення зарплатної заборгованості .
На сесії прозвучало, що житомирські тролейбусники не бачили зарплати ще за квітень цього року. Сьогодні влада пообіцяла до 28 серпня частково погасити зарплатні борги.
" Загалом, вказане підприємство отримає до 28 серпня 5,6 млн грн, це дозволить виплатити людям зарплатні борги " - розповів УНІАН заступник Житомирського міського голови Юрій Мойсеєв.
Водночас для уникнення проблемних ситуацій у КП "ЖТТУ" присутній на сесії лідер Житомирської облорганізації ВО «Батьківщина» народний депутат Геннадій Зубко наголосив на потребі збільшити загалом субвенції для КП «ЖТТУ» з державного бюджету.
Як повідомляв УНІАН, 20 серпня на збори колективу КП "ЖТТУ" вирішили розпочати з 28 серпня страйк з вимогами виплати боргів по зарплаті за кілька місяців. За словами голови вільної профспілки працівників КП " ЖТТУ" Сергія Невмержицького, заборгованість по зарплаті працівників складає 5 млн. 700 тис. грн.
На 22 серпня у Житомирі через запланований на 28 серпня страйк тролейбусників було скликано позачергову сесію міської ради.
Довідка УНІАН. Щоденно у Житомирі на маршрути виходять 62 тролейбуси та 12 трамваїв. Востаннє працівники електротранспорту Житомира страйкували у грудні 2011 року , коли борг по зарплаті працюючим наближався до 7 млн грн.