Американські дипломати заспівали "Червону руту" (відео)

На офіційному каналі посольства США на відеохостингу youtube було опубліковано привітання України з Днем Незалежності.

Запис складається з двох частин - промови посла США Джеффрі Пайєтта українською мовою та пісні "Червона Рута" у виконанні співробітників посольства.

"Посольство США в Україні бажає українцям щасливої 22-ої річниці Дня Незалежності. Співробітники посольства вирішили заспівати одну зі своїх улюблених українських пісень "Червона Рута", щоб висловити свою повагу до української культури і відзначити це свято", - написано в коментарі до відео.