Азаров: українські продукти харчування якісніші за європейські

Про це він повідомив під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

“Наші продукти якісніші, ніж продукти, вироблені в європейських країнах. Ось я наведу такий приклад. Ми вносимо на 1 гектар приблизно в 3 рази менше мінеральних добрив, ніж у Німеччині, і одержуємо, загалом, добрий урожай. А зараз давайте порівняємо пшеницю у нас і в Німеччині. Яка екологічно безпечніша? Звичайно, мені можуть заперечити, що в результаті такої політики родючість грунтів знижується. І це вірно. Але нам треба знаходити дуже правильний баланс між мінімальною кількістю хімікатів і екологічною чистотою”, - відзначив Азаров.

Він також наголосив, що уряд України підтримує розвиток вітчизняного товаровиробника.

“Діє ціла система стимулів, це і дотація на молодняк великої рогатої худоби; і пільгові умови для будівництва теплиць, овочесховищ, тваринницьких ферм; це і форвардні закупівлі зерна; це і постійно діючі ярмарки в містах, які дозволяють прибрати посередника; це і система оптових ринків і багато, багато що іншого, що робиться за останні роки і що привело до стабілізації цін на продовольчі товари”, - відзначив Азаров.