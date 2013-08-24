Укрдержреєстр: кожен третій хоче бути стоматологом

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр).

Згідно з повідомленням, всього в 2013 році в Україні зареєстровано 1,429 тис. суб'єктів господарювання, що декларують основним видом своєї діяльності сферу медицини, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

«При цьому найчастіше реєструється бізнес, що займається стоматологічною практикою. Це 68 юридичних і 484 фізичних осіб-підприємців, або більш як третина від всього новоствореного бізнесу в медичній сфері. Друга за популярністю - загальна медична практика (178 юридичних і 140 фізичних осіб-підприємців), слідом за нею йде діяльність лікувальних установ (165 юридичних і 7 фізичних осіб-підприємців)», - говориться в повідомленні.

За даними Укрдержреєстра, спеціалізованою медичною практикою планує займатися 161 новостворений суб'єкт господарювання (30 юридичних і 131 фізична особа-підприємець).

Як повідомляв УНІАН, з початку цього року станом на 12 серпня в Україні зареєстровано більш як 29 тис. юридичних і близько 100 тис. фізичних осіб-підприємців.