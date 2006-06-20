У Києві УБОЗ затримав податківця-хабарника

17:30, 20 червня 2006
Суспільство
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Прокуратурою порушено кримінальну справу

Оперативниками ГУБОЗ спільно з колегами із управління боротьби з корупцією ДПА затримано інспектора податкової служби у Голосіївському районі Києва під час отримання 1 тис. дол. хабара від директора комерційного підприємства.

Як повідомили УНІАН у ГУБОЗ МВС України, ці гроші він вимагав за нескладання акту про виявлені правопорушення. Прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Хабарника взято під варту.

 

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