У Києві УБОЗ затримав податківця-хабарника
17:30, 20 червня 2006Суспільство
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Прокуратурою порушено кримінальну справу
Оперативниками ГУБОЗ спільно з колегами із управління боротьби з корупцією ДПА затримано інспектора податкової служби у Голосіївському районі Києва під час отримання 1 тис. дол. хабара від директора комерційного підприємства.
Як повідомили УНІАН у ГУБОЗ МВС України, ці гроші він вимагав за нескладання акту про виявлені правопорушення. Прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Хабарника взято під варту.
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