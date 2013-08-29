Через неплатежі по кредитах банки почали масово списувати гроші з рахунків українців

Причина завжди одна - заборгованість по кредиту. Або власник рахунку сам є позичальником і вчасно не заплатив за позикою, або виступає в ролі поручителя - кредит оформив його родич або друг (і порушив терміни погашення) , а він лише підписав у банку договір поруки, пишуть «Вести».

Завжди страждають клієнти одного банку: кошти починають зникати лише у випадку, якщо зарплатна або приватна картка відкривається в тому ж банку, в якому колись оформлявся кредит (або підписувався договір поруки) .

«Банки незаконно списують кошти клієнтів або блокують їх на картковому рахунку» , - підтвердив старший партнер адвокатської компанії « Кравець та Партнери» Ростислав Кравець.

Банки і раніше займалися одностороннім списанням коштів з рахунків позичальників , але дотримувалися непорушного правило: клієнта заздалегідь повідомляли про вилучення грошей , а в деяких випадках навіть просили з'явитися особисто і підписати платіжку .

«Банк має право на безумовне (безакцептне) списання , тільки якщо така можливість передбачена договором , підписаним з клієнтом. А також якщо фінустанова отримала відповідну постанову суду» , - прокоментував ситуацію Кравець.

Але зараз банки перестали дотримуватися всіх необхідних формальностей - і гроші зникають з рахунків без попередження. «Внесла останній платіж по кеш-кредиту ще два місяці тому і забула про нього. Але виявляється , що в кредитному договорі був пункт (дрібним шрифтом) про сплату обов'язкової разової комісії в 1 тис. грн наприкінці виплати позики. Дізналася про нього тільки після того , як моя компанія випустила мені зарплатну карту ( в тому ж банку , де я раніше гасила кредит ) і той списав з мене заборгованість . До 1000 гривень мені додатково нарахували пені на 3 тисячі гривень і зняли їх з рахунку» , - каже позичальник Ірина.

Неофіційно фінансисти визнають , що влаштували полювання за грошима позичальників не від хорошого життя , а через зростання неплатежів по кредитах , який не припиняється з початку року: за даними Нацбанку , частка «поганих» кредитів у нашій банківській системі виросла з 8,9 % до 9,1 % загального кредитного портфеля . В офіційних же коментарях банкіри нарікають на так званий людський фактор.

«Якщо прецеденти незаконного списання дійсно мали місце , мені не цілком зрозуміла позиція правових служб таких банків. Очевидно , що правових підстав для таких дій немає і тільки лінь може перешкодити поручителю по кредиту повернути собі гроші» , - сказав начальник управління по роботі з проблемною заборгованістю «Банку Національний кредит» Андрій Вдовиченко.