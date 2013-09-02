В Умані жорстоко побили міліціонера

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Черкаській області, 1 вересня о 2.40 до Уманського міського відділу міліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставлений невідомий чоловік з черепно-мозковою травмою.

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Пізніше було встановлено особу потерпілого – ним виявився працівник міліції, який перебував поза службою, без табельної вогнепальної зброї. Чоловіка прооперовано, його стан стабільний, тяжкий.

За фактом побиття правоохоронця слідчим відділом Уманського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

У побитті міліціонера підозрюється 46-річний житель Умані. Його затримано та оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.