У харківській висотці вибухнув газ
14:01, 02 вересня 2013Суспільство
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У Харкові в багатоквартирному житловому будинку по вулиці Метробудівників, 32 стався вибух.
У Харкові стався вибух газу / Фото : Google Maps
Інформацію про це підтвердив кореспондентові УНІАН помічник начальника Головного управління ДСНС України в Харківській області Ігор Лупандін.
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Він пообіцяв надати докладнішу інформацію пізніше.
Водночас у прес-службі Харківської міської ради повідомили, що, за попередньою версією, у будинку стався вибух побутового газу. Надзвичайна ситуація сталася в квартирі на п'ятому поверсі першого під'їзду.
Пожежники вже приступили до ліквідації осередку загоряння, на місці працюють аварійні служби, «Харківміськгаз», швидка допомога.
За попередніми даними, жертв немає.
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