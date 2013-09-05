Янукович попросив Раду про невідкладний позачерговий розгляд угоди з НАТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови держави, зокрема, відповідно до статті 93 Конституції та статті 9 Закону «Про міжнародні договори України», Президент вніс на розгляд ВР проект закону «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій») між Україною та Європейським інвестиційним банком».

Також глава держави вніс на розгляд парламенту проект закону «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування».

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Крім того, Янукович вніс на розгляд ВР проект закону «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України в операції «Океанський Щит», визначивши цей законопроект як невідкладний для позачергового розгляду.