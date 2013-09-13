Збанкрутувала єдина сірникова фабрика в Україні

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з повідомленням, суд ухвалив рішення призупинити будь-яку господарську діяльність підприємства і почати ліквідаційну процедуру.

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Як сказано в судовому рішенні, оціночна вартість майна боржника становить 4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, ухвалою Господарського суду Рівненської області від 21 грудня 2010 року було порушено справу про банкрутство державного підприємства «Рівненська сірникова фабрика» (м. Березне, Рівненська обл.).

Довідка УНІАН. ДП «Рівненська сірникова фабрика» і ТОВ «Українська сірникова фабрика» (приватне підприємство, створене в 2004 році) перебувають на одній території і працюють за договором про спільне виробництво сірників. Фабрика експортує свою продукцію в країни Балтії, Польщу і Румунію.