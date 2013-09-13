У Криму оголошено штормове попередження

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, вдень 14 і 15 вересня місцями на півострові очікуються сильні зливи, грози, вітер південно-західний і західний швидкістю до 20 метрів за секунду.

Під час грози рятувальники закликають уникати відкритої місцевості та височин, не перебувати під деревами, що окремо стоять, електроопорами, поблизу металевих конструкцій, не купатися в морі.

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Як повідомляв УНІАН, в Криму внаслідок 6-бального шторму в районі пляжу пансіонату «Дубна», який знаходиться на набережній Професорського куточка м. Алушта, сталося руйнування берегоукріплювальної стіни та частини дорожнього полотна, внаслідок чого відбувається постійний вимив грунту з-під дорожнього полотна.